TOKİ hangi ilçe ve illerde konut yapacak? 2020 TOKİ evleri hangi illerde olacak?
TOKİ’nin hangi illerde konut yapacağı açıklandı. TOKİ 100 bin sosyal konut hangi il ve ilçelerde olacak? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları 16 Aralık 2019 ve 15 Ocak 2020 tarihleri aralığında yapılıyor. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, TOKİ tarafından değerlendirilecek ve başvuruya engel bir durum yoksa ödeme süreci başlatılacak. Haberimiz içerisinden hangi il ve ilçelerde konut yapılacağının tam listesine ulaşabilirsiniz.
“TOKİ hangi il ve ilçelerde konut yapacak?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 TOKİ evleri hangi illerde olacak? 100 bin sosyal konut projesi için başvurular yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar işlemlerini 15 Ocak 2020 tarihine kadar yapabilecekler. Yeni sosyal konutların yapılacağı yerler arasında İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla, Ankara'da Beypazarı, Güdül, Sincan, Nallıhan, Bala, Haymana ve Çubuk, İzmir'de Aliağa, Karabağlar ilçeleri de yer alıyor.
TOKİ HANGİ İL VE İLÇELERDE KONUT YAPACAK?
Yeni sosyal konutların yapılacağı yerler arasında İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla, Ankara'da Beypazarı, Güdül, Sincan, Nallıhan, Bala, Haymana ve Çubuk, İzmir'de Aliağa, Karabağlar, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri bulunuyor.
En çok konutun inşa edileceği illerden Gaziantep'te de sosyal konutlar Güneykent, Nurdağı, Şehitkamil ve Islahiye ilçelerinde yükselecek.
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Yeni sosyal konutların yapılacağı il ve ilçelerin listesi ile konut sayılarına ilişkin detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "444 86 54 Alo TOKİ" hattından erişilebiliyor.
Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300 konut
Ankara Beypazarı 500 konut
Ankara Nallıhan 200 konut
Adana Sarıcam Akkuyu mevkii 800 konut
Adana Buruk mevki 800 konut
Afyon Dinar 94 konut
Afyon Sadıkbey 350 konut
Afyon Çetinkaya Mahallesi 480 konut
Afyon Emirdağ 151 konut
Aksaray Güzelyurt 156 konut
Aksaray Yenikent 150 konut
Aksaray Ağaçören 60 konut
Aksaray Eskil 142 konut
Amasya Gümüşhacıköy 79 konut
Ardahan Göle 300 konut
Batman Sason 116 konut
Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi 168 konut
Bingöl Yedisu mevki 106 konut
Burdur Karamanlı 109 konut
Çankırı Eldivan 94 konut
Çankırı Şabanözü 200 konut
Çorum Uğurludağ 150 konut
Çorum Oğuzlar Mahallesi 100 konut
Elazığ Maden 150 konut
Erzincan Üzümlü 75 konut
Erzincan İliç 230 konut
Erzurum Pasinler 142 konut
Erzurum Şenkaya 100 konut
Isparta Aksu 100 konut
Isparta Eğirdir 200 konut
Hatay Yayladağ 102 konut
Kayseri Sarıoğlan 230 konut
Kırıkkale Delice 100 konut
Kırıkkale Bahşılı 220 konut
Kırıkkale Keskin 124 konut
Kırıkkale Yahşihan 300 konut
Kilis Polateli 188 konut
Konya Altınekin 204 konut
Kütahya Simav 160 konut
Kütahya Demirci 79 konut
Kütahya Çavdarhisar 160 konut
Malatya Yazıhan 78 konut
Nevşehir Derinkuyu 126 konut
Sivas Akıncılar 260 konut
Trabzon Şalpazarı 48 konut
Yozgat Sarayköy 200 konut
İŞTE İL İL LİSTE
1. Adana - 1.600 konut
2. Adıyaman - 300 konut
3. Afyon - 2.000 konut
4. Ağrı - 500 konut
5. Amasya - 500 konut
6. Aksaray - 950 konut
7. Ankara 4.000 konut
8. Antalya - 1.000 konut
9. Ardahan - 800 konut
10. Artvin - 300 konut
11. Aydın - 400 konut
12. Balıkesir - 3.500 konut
13. Batman - 400 konut
14. Bartın - 300 konut
15. Bayburt - 300 konut
16. Bilecik - 500 konut
17. Bingöl - 400 konut
18. Bitlis - 300 konut
19. Bolu - 400 konut
20. Burdur - 600 konut
21. Bursa 3.200 konut
22. Çanakkale - 500 konut
23. Çankırı - 1.000 konut
24. Çorum - 500 konut
25. Denizli - 3.500 konut
26. Diyarbakır - 2.000 konut
27. Düzce - 300 konut
28. Edirne - 300 konut
29. Elazığ - 1.400 konut
30. Erzincan - 500 konut
31. Erzurum - 2.500 konut
32. Eskişehir - 3.000 konut
33. Gaziantep - 5.200 konut
34. Giresun - 600 konut
35. Gümüşhane - 300 konut
36. Hakkari - 300 konut
37. Hatay - 1.000 konut
38. Iğdır - 300 konut
39. Isparta - 1.200 konut
40. İstanbul - 10.000 konut
41. İzmir - 3.500 konut
42. Kahramanmaraş - 2.000 konut
43. Karabük - 300 konut
44. Karaman - 800 konut
45. Kars - 600 konut
46. Kastamonu - 300 konut
47. Kayseri - 3.000 konut
48. Kırıkkale - 600 konut
49. Kırklareli - 300 konut
50. Kırşehir - 700 konut
51. Kilis - 600 konut
52. Kocaeli - 3.000 konut
53. Konya - 4.000 konut
54. Kütahya - 950 konut
55. Malatya - 1.000 konut
56. Manisa - 1.500 konut
57. Mardin - 1.000 konut
58. Mersin - 2.000 konut
59. Muğla - 1.000 konut
60. Muş - 400 konut
61. Nevşehir - 400 konut
62. Niğde - 300 konut
63. Ordu - 400 konut
64. Osmaniye - 500 konut
65. Rize - 700 konut
66. Sakarya - 1.000 konut
67. Samsun - 1.500 konut
68. Siirt - 300 konut
69. Sinop - 500 konut
70. Sivas - 1.000 konut
71. Şanlıurfa - 3.500 konut
72. Şırnak - 300 konut
73. Tekirdağ - 1.200 konut
74. Tokat - 300 konut
75. Trabzon - 1.000 konut
76. Tunceli - 300 konut
77. Uşak - 700 konut
78. Van - 800 konut
79. Yalova - 300 konut
80. Yozgat - 500 konut
81. Zonguldak - 300 konut