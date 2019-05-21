TKİ kömür taşıma hizmeti satın alacak

TKİ'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Işıklar B Termik stoğundan 180 bin kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santrali 1-4 ve 5-6 ünitelerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işini "açık ihale usulü" ile ihale edecek.

İhale, 11 Haziran tarihinde saat 14.00'te TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak.

(AA)