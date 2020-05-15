Teşekkürler Türkiye

YAVUZ ATALAY

AKŞAM Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Türkiye’nin yardımlarının ulaştığı New Jersey Capital Hospital’a özel izinle girdi, hekimlerle görüştü. Sağlık ekipmanının Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından hastaneye teslimi sırasında, Trenton kenti Belediye Başkanı Reed Gusciora da hazır bulundu.

BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

AKŞAM’a konuşan Başkan Gusciora, “Başta önlem almakta geciktik. Hastalar, sağlık çalışanları ve acilde görev yapanlar için hazır değildik. New Jersey ABD’de en çok etkilenen ikinci eyalet. Şu anda 50 polisimiz karantinada. Bize sağlık ekipmanı yardımında bulunabilecek dostlarımızın olması çok önemli. Yoksa işimizi yapamazdık. Ben Türkiye’de bulundum. Bu cömertliğe ikinci kez tanık oluyorum” dedi. Capital Hastanesi’nin Genel Müdürü Doktor Al Maghazehe Türkiye’ye teşekkür ederken, “Türkiye’nin gönderdiği malzemeler oldukça pahalı. Tüm personelimize test uygulama konusunda ABD’deki ilk hastane biz olabiliriz” diye konuştu.

Hastanenin Kovid-19 ünitesinin başında bulunan Dr. Anasse Souidi de, yaşadıklarını şöyle anlattı:

BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ



“Virüs New York’u vurunca önce panik yaşadık. Doktor ve hemşirelerimiz endişeliydi. Önce personelimizin korunmasını sağladık, sonra Kovid-19 hastaları için ayrı bir bölüm açtık. Teması kestik. Bu aşamada ekipman bulmak oldukça zor hale geldi. Türkiye’ye ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bu cömertliği unutmayacağız.”

TÜRK YARDIMINI GÖRMEK GÜZEL



Dr. Abdulwedud Mughal de, Türkiye’den gelen sağlık ekipmanlarını üzerinde denerken, “Türkiye’nin dünyanın birçok yerine yardımlarını biliyorum. Buraya da yardım ettiklerini görmek güzel. Özellikle maske ve koruyucu tulum sağlık çalışanları için çok önemliydi” dedi.

BÜTÜN ÜLKELER KAPANDI, TÜRKİYE YARDIMI ARTTIRDI



Amerikan hastanelerine yardım ulaştıran Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkan Yardımcısı İsrafil Demir, yaptıklarını ve aldıkları tepkileri AKŞAM’a anlattı: “Bütün ülkeler kapılarını kapatmışken bizlerden böyle bir yardım gelmesi herkesi şaşırtıyor. Hastane bölgesinde Türkler yoğunlukta. Ancak sadece Türkler yok ama en büyük yardımı onlar yapıyor. Bu yüzden aramızda şu sloganı kullanıyoruz: ‘Türk Beklenendir’... Türklerin yardımının Amerikan halkında özel bir yeri var ve takdir görüyor. Örneğin gelecek hafta bir yardım etkinliğimize iki Temsilciler Meclisi üyesi katılacak” dedi.

ÜLKENİZİN BAŞARISINI İZLİYORUZ



AKŞAM, Türkiye’nin yardımının ulaştığı Capital Hastanesi’ni özel izinle görüntüledi. Kovid-19 ünitesinin başında bulunan Dr. Anasse Souidi, AKŞAM Washington Temsilcisi Yavuz Atalay’ı izole üniteye aldı ve tedavi hakkında bilgi verdi.

Yoğun Bakım şefi Dr. Manish Gugnani de, tedavi sürecini şöyle anlattı: “Acile gelen bir hastada önce belirtilerin ağırlığı ve yaşına bakılıyor. Ayakta atlatabilecek durumdaysa evde karantinada tedavi alıyor. Ancak günde iki defa durumunu kontrol ediyoruz. Kötüleşirse hastaneye alıyoruz. Doktorlar bile gerekmedikçe hastanın yanına gitmiyor. Çünkü önce onları korumamız gerekiyor. Solunum cihazlarını ayrı bir noktadan kontrol ediyoruz. Hemşireler de işini bitirip hemen ayrılıyor. Türk Doktor Vedat Obuz’dan aldığımız tavsiyeler de çok yararlı oldu. Türk yardımları da çok fazla işimize yarayacak. Ayrıca Türkiye’nin virüsle mücadelede çok başarılı olduğunu ve Avrupa’ya göre daha fazla yoğun bakım ünitesine sahip olduğunu öğrendim; açıkçası bunu bilmiyordum.”

FEMA’DAN TÜRKİYE’YE: ‘MİNNETTARIZ’



Türkiye, 29 Nisan ve 2 Mayıs’ta iki askeri kargo uçağıyla ABD’ye tıbbi yardım malzemeleri ulaştırdı. Yardım teşekkürlerine ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Başkanı Pete Gaynor da eklendi. Gaynor, sosyal medyadan “Türkiye’nin 500 yüz siperliği, 1500 koruyucu gözlük, 497 bin 900 maske ve 69 bin 330 tulum yardımı için minnettarız. Bu malzemeler, FEMA’nın (Washington DC, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia ve Batı Virginia’yı kapsayan) üçüncü bölgesinde dağıtılacak” paylaşımını yaptı.