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  3. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, B.T, O.B, B.T, F.Ö, O.G, K.K, S.B, G.Ç, D.D, S.A, E.A, Ö.A. ve D.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)

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