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  3. TBMM'ye girişte yüzler taranacak

TBMM'ye girişte yüzler taranacak

TBMM'ye girişte yüzler taranacak

TBMM’de güvenlik önlemleri artırılıyor.

Yelda GÖKDAĞ

TBMM’ye ziyaretçi girişlerinin gerçekleştiği Dikmen Kapısı’na yüz tanıma sistemleri yerleştirildi. Sistem hem TBMM’ye toplu girişler hem de TBMM kapısında yapılan eylemlerde kişileri tanıyarak GBT’lerini çıkaracak. Bilgiler anında güvenlik operatörünün önüne düşecek. TBMM yerleşkesine 360 derece çekim açısına sahip 500’den fazla kamera yerleştirilmesinin ardından, deme kayıtları alan toplu yüz tanıma sistemi de bu ay aktif hale getirilecek. Parti grup toplantılarının yapıldığı salı günleri TBMM’yi binlerce kişi ziyaret ediyor.

Termal kamera sistemi devrede

Termal ve akıllı kameralar da, bazı vakalarda davranış tespitleri için kullanılacak. Aşırı gülen, aşırı tedirgin ve benzeri davranışlarda bulunanların davranışları kameraya takılacak. Şüpheli jestler ve mimikler dikkatle incelenecek. 

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