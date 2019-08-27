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  3. Tarladan mısır yerine Hint keneviri çıktı

Tarladan mısır yerine Hint keneviri çıktı

Tarladan mısır yerine Hint keneviri çıktı

Kırklareli'nde ayçiçeği ve mısır tarlalarında tespit edilen 100 bin 850 kök Hint keneviri jandarma ekiplerince imha edildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karahalil beldesinde M.Ş, N.T, H.B. ve A.T'ye ait ayçiçeği ile mısır ekili tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. 

Ekipler, yaptıkları çalışmada tarlanın iç kısımlarında 100 bin 850 kök Hint keneviri buldu. Hint kenevirleri jandarma ekiplerince sökülerek imha edildi. 

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.  

(AA)

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