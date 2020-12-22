Suş ne demek? Suş tıpta ne anlama geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında açıklamada bulundu. Bakan Koca "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." dedi. Vatandaşlar suş terimi ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki, suş ne demek?

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SUŞ NE DEMEK?

Suş, biyolojide 3 farklı manada kullanılabilir.

Mikrobiyoloji/Viroloji : Bir bakteri veya virüsun farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına ¨Suş¨ denebilir. Farklı suşlar arasında, ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık vs. özellik değişiklikleri olabilir.

Bitkilerde: Benzer özellik ve şekil gösteren bitkilere, bir suşun üyeleri denebilir. Bu kullanım resmi değildir.

Kemirgenlerde: Bir fare ya da sıçan suşu, genetik olarak tıpatıp aynı canlılardan oluşur. Bu suşlar laboratuvar deneylerinde kullanılırlar. Fare suşları, inbred, mutant ya da gen mühendisliği prosedürleriyle üretilmiş olabilir. Sıçan suşları genellikle ¨inbred¨dir.