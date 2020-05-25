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  3. Son dakika... Afrin'de terör saldırısı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 23:28 | Son Güncelleme:

Son dakika... Afrin'de terör saldırısı

Son dakika... Afrin'de terör saldırısı

Son Dakika Haberleri.. Suriye'nin Afrin kentinde teröristler elektrik trafosuna yerleştirdikleri bombayı infilak ettirdi. Yaralanan kimsenin olmadığı patlamanın ardından güvenlik güçleri alarm durumuna geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de bulunan askeri hastane yakınlarındaki elektrik trafosunda akşam saatlerinde patlama meydana geldi. 

Raco Caddesi üzerinde meydana gelen patlama sonrası bölgede teyakkuz haline geçen yerel polisler önlem alıp inceleme yaptı. Trafoya PKK/YPG'li teröristler tarafından yerleştirildiği tahmin edilen el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla aktif hale getirildiği belirlendi. 

Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, bayramı kana bulamayı hedefleyen teröristlerin belirlenerek yakalanmasına yönelin çalışmasını sürdürüyor.

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