SMS'li Kovid-19 provokatörü

SONER KAN

Adana’da vatandaşların cep telefonlarına; ‘0858 302...’ numaradan “Sayın Kazım Karabekir Akbudak daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonucunda pozitif bulgulara rastlanmıştır. Bugün saat 14.30’da Adana Şehir Hastanesi’nde 1. katta laboratuvar Dr. Selami Durak Bey ile görüşmeniz gerekmektedir” ifadesinin yer aldığı bir SMS gönderildi. Bu SMS’ten birkaç dakika sonra ise özür SMS’i geldi. Kent büyük panik yaşadı. Valilik, mesajların sahte olduğunu açıklayınca halk rahat bir nefes aldı. Başlatılan soruşturmada SMS’i gönderen Çukurova İlçe Müftülüğü’nde görevli memur A.T. gözaltına alındı. Açığa alınan A.T., “Şaka yapmak isterken oldu” dedi.

24 PROVOKATÖRE GÖZALTI



İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24’ünün gözaltına alındığını bildirdi.