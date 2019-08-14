Siyanür nedir, zehirlenmesi nasıl olur?

Dün gece İzmir'de yaşanan siyanür zehirlenmesinin ardından herkes 'Siyanür nerelerde kullanılır? Siyanür nedir?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Günümüzde çeşitli sanayi kollarında ve madencilik sektöründe kullanılan kimyasal bir bileşen olan siyanür, insan sağlığına oldukça tehlikeli bir madde olarak biliniyor.

SİYANÜR NERELERDE KULLANILIR?

Siyanür ve siyanür çeşitleri birçok sanayi alanında tüketilir. Yaygın olarak hidrosiyanik asit siyanürü kimyasal madde üretiminde, hayvan yeminde ve haşere ilaçlarında kullanılır. Sodyum siyanür ise genellikle madencilikte olmak üzere kimya sanayi ve optik endüstrisinde de kullanılır.