Şevket Kazan kimdir? Eski Bakan Şevket Kazan kaç yaşındaydı?

Eski Bakan Şevket Kazan kaç yaşındaydı? Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kazan’ın kim olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz sene tedavi gördüğü hastanede Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilmişti. Şevket Kazan kimdir? Çoklu böbrek yetemezliği sebebiyle bulunduğu hastanede yaşamını yitirdi. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Adalet Bakanı Şevket Kazan hakkında merak edilenler haberimizde.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1971'de mezun olan Kazan, aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

Milli Selamet Partisinden (MSP) 1973'te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı yaptı.

Kazan, Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39'uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1 yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti.

Refah Partisinden 1991'de milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette (Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.