Semadirek Adası nerede? Semadirek Adası'na nasıl gidilir?

Semadirek Adası nerede? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan gemilerde art arda meydana gelen arızalar yüzünden 6 Ağustos'tan bu yana adaya feribot seferleri gerçekleştirilemiyor. Türk turistlerin de bulunduğu binden fazla kişi adada mahsur kaldı.Semadirek Adası nerede,nasıl gidilir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

SEMADİREK ADASI NEREDE?

Semadirek ya da Samotrake (Samothraki), Yunanistan’ın Meriç iline bağlı Kuzey Ege‘de yer alan Saroz Körfezi açıklarında yer alan Yunan Adası.

Semadirek Adası‘nda fazla gelir kaynağı olmadığından nüfusu gittikçe azalmaktadır (1991’de 3083, 2005’de 2300). Bazı tarihi kalıntılar bulunmakla birlikte, tarihte çok önemli bir rol oynamamıştır. En yüksek noktası olan 1624 metreye yükselen en yüksek noktası olan Oros Fengari (Ay Dağı) Trakya güney kıyılarından ve Çanakkale batı sahil şeridinden kolaylıkla görülebilmektedir. İlyada Destanı’nda da Semadirek adasının ufuktaki silüetinin bahsi sık sık geçmektedir.

Yunanca ismi Trakya Samos‘u (Sisam adasının Yunanca adı) anlamında Samos Thrakis‘den gelmiş, Osmanlı döneminde yüksek dağ silüetine uyumlu bir isimle “Semadirek” şeklinde adlandırılmıştır.

Adanın en büyük yerleşimi Kamariotissa‘dır. Semadirek belediyesi ise Fengari Dağı’nın (Ay Dağı) eteklerinde yer almaktadır. Semadirek adasındaki çoğu yerleşimin nüfusu binden azdır.

Semadirek Adasının güneyinde hiçbir yerleşim bulunmamaktadır. Bu, Fengari Dağı’nın kıyılara dik inişinden kaynaklanır. Semadirek Adasının en küçük yerleşimi güneybatıdadır. Kitada adlı yerleşimde 1 tarla ve 3 hane bulunur.

Semadirek adasının yüzölçümü: 178 km. karedir. Uzunluğu ise: 17 km. dir. Nüfus: 2723 kişi, ana sanayisi: balıkçılık ve turizmdir. Turizm açısından: Yunan ana karasına yakın olduğu için daha çok Yunanlılar tarafından tercih ediliyor. Bunun yanında: bu adaya “hippy” türleri daha çok geliyor.

SEMADİREK ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

İstanbul’a en yakın Yunan Adası olan Semadirek Adası’na gitmek için en pratik yol İstanbul’dan 300 Km mesafedeki Yunanistan’ın Dedeağaç (Alexandropoli) şehrine gitmek ve buradan feribota binmektir. Dedeağaç’a gitmek için Keşan yolu ile İpsala sınır kapısından geçerek Odos Egnetia otobanından yol almanız gerekir.