Sakın gevşeme Türkiye

Pandemiyle ilgili kamuoyunun nabzını tutan NG Araştırma “Türkiye’nin Koronavirüs Salgınına Bakışı” adlı çalışmasında önemli sonuçlara ulaştı. Koronavirüsle ilgili kamuoyu araştırması, 27-29 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde 81 ilden, 15 yaş üzeri 2191 kişinin katılımıyla online araştırma platformu benderimki.com üzerinde gerçekleşti. İşte yapılan araştırmanın detayları:

KORKU AZALDI

“Ölüm sayısının 3 bini geçtiği bugünlerde koronavirüse yakalanmaktan korkuyor muyuz?” sorusuna 14 Nisan’da verilen ‘evet’ cevabı %80’den iken son araştırma %77’ye geriledi. Geçtiğimiz 2 haftalık süreçte koronavirüsün ülkemiz için tehdit oluşturduğunu düşünenlerin oranı %92’den %84’e düştü. Vakaların ve ölümlerin düşmesi 2 haftalık süreçte halkı daha iyimser bir havaya soktu.

ÖNLEM VE TEST YETERLİ Mİ?

Salgının yayılmasını önlemek için ülkemizde alınan önlemlerin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı %44’den %63’e yükseldi. Yeterli olmadığını düşünenlerin oranı ise %49’dan %31’e düştü. Test sayısının yeterli olduğunu düşünenlerin oranı %35’den %49’a yükseldi.

HALKIN ÇOĞUNLUĞU KISITLAMA İSTİYOR

Zorunda kalmadıkça çıkmayanların oranı %38, yalnızca temel ihtiyaç alışverişleri için dışarıya çıkanların oranı ise %23. İşi nedeniyle mecburen dışarı çıkmak zorunda olanların oranı %14. Katılımcıların %84’ü sokak kısıtlamasını doğru bularken %6’sı ise aksini savundu. Hafta sonu ve resmi tatillerin kısıtlamaya eklenmesine katılımcıların %77’si destek verdi, %14’ü ise aynı görüşte olmadığını belirtti.

BAYRAMDA YASAK OLSUN



Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına sıcak bakanların oranı ise %62’de kaldı. Bayramda kimseyi ziyaret etmeyeceğini söyleyenler ise toplumun %64’ünü oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmeli diyenlerin oranı %77’den %63’e geriledi. Buna bağlı olarak kısıtlama olmasın diyenlerin oranı ise %8’den %15’e ve kararsızların oranı da %15’den %22’ye yükseldi.

MEYDANLAR BOŞ MARKETLER DOLU

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta önceki gece başlayan sokak kısıtlamasına vatandaşlar uydu, meydanlar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul’da yaşanan yoğunluk dün sona erdi. İstanbullular ‘evde kal’ çağrısına karşılık verirken, kalabalık meydanlar, E-5 ve köprüler sessizliğe büründü. Ancak saat 14.00’e kadar açık olan marketlerde yoğunluk oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte ekipler market ve manavları denetledi.



3 BİN 837 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanlığınca 52 bin 350 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirildi. 8 bin 259 noktada gerçekleşen uygulamada 298 bin 371 kişi sorgulandı, 316 aranan şahıs tespit edildi, 21 kişi gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 372, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı bin 231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3 bin 837 kişiye idari ve adli işlem uygulandı. 213 bin 325 araç kontrol edildi, 3.851 sürücüye işlem yapıldı.

