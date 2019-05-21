S-400 yaptırımcısı senatörler FETÖ savunucusu çıktı

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Rusya’dan satın aldığımız S-400 sistemi için ABD senatosundan Beyaz Saray’a Türkiye’ye yaptırım kararı alınması çağrısı yapıldı. Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker ile Demokrat Senatör Ben Cardin tarafından Helsinki Komisyonu’na sunulan tasarıda, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar ve ABD Başkanı Donald Trump’tan Türkiye’ye temel hak ve özgürlüklere saygı duyması çağrısı yapması istendi. Tasarıda ilk kez, Türk hükümeti ifadesinin yanı sıra “Erdoğan rejimi” söylemi kullanıldı. AKŞAM tasarının arkasındaki isimlerin geçmişini araştırdı. Türkiye düşmanı çıkan senatörlerin FETÖ ile bağlantısı da deşifre oldu.

Elebaşının iadesine karşı çıkan isim

Tasarıda imzası olan diğer isim olan Senatör Ben Cardin ise 2017’de Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturma hakkında konuşurken bir skandala imza attı. Cardin, Flynn’ın, elebaşının Türkiye’ye iadesi için çalışacağı yönündeki iddialar hakkında “ABD resmi bir geri iade prosedürü işlemeden Gülen’i asla Türkiye’ye veremez” diyerek örgütün avukatlığına soyundu.

74 SENATÖRÜ TÜRKİYE ALEYHİNE ORGANİZE ETTİ

2015 Mart’ta, 74 senatörün imzasıyla dönemin Dışişleri Bakanı John Kerry’e yazılan mektupta gazetecilerin tutuklandığı ve FETÖ’cü gazetecilerin özellikle hedef seçildiği yalanına sarıldılar. Mektubun fikir babası ise Senatör Roger Wicker’dı. Türk basınında Wicker’a, FETÖ’cüler tarafından 2011 ve 2012 yıllarında toplam 25 bin 550 dolarlık bir bağış yapıldığı ortaya çıktı. Wicker aynı zamanda 2018 Haziran’da kongrede çıkardığı bir kararla Türkiye’yi dini özgürlüklerini kısıtlayan ülke sınıfına sokup, “Özel İzleme Listesi”ne aldı. Aynı raporda Wicker, rahip Andrew Brunson’ı bahane ederek ABD’nin Türkiye’ye yaptırım yapması için kampanya başlattı.

Krizin mimarı

Wicker 2016’da Kongre’ye bağlı ABD Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu’na 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatması için FETÖ’nün sağ kolu ve özel yardımcısı Alp Aslandoğan’ı davet etti. 2017’de ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda “ABD-Türkiye ilişkilerinde Öncelikler ve Zorluklar” başlıklı bir oturumda konuşarak Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alırsa yaptırım uygulanması gerektiğini iddia etti.