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  3. Rusya'dan beklenmedik Doğu Akdeniz açıklaması

Rusya'dan beklenmedik Doğu Akdeniz açıklaması

Rusya'dan beklenmedik Doğu Akdeniz açıklaması

Doğu Akdeniz’e yollanan ikinci Türk sondaj gemisi Yavuz’un hedefine ulaşmasının ardından Rusya’dan “Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duyulmalı” şeklinde açıklama yapıldı. 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz’un Kuzey Kıbrıs’ın doğusuna ulaşmasının ardından, Rusya’dan beklenmedik bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde konulan açıklamada “Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duyulması gerektiği” ifadeleri yer aldı. Açıklamada “Bir başka Türk araştırma gemisinin de Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesine girdiği haberlerinin ardından, bölgedeki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Kıbrıs’ın egemenliğinin ihlâl edilmesinin, Kıbrıs sorununa kalıcı, adil ve uygulanabilir bir çözüm için şartların sağlanmasına yardımcı olmayacağına inanıyoruz” denildi. 

Sondaj çalışması Rumları korkuttu

YAVUZ sondaj gemisinin Karpaz'a ulaşması Rumları tedirgin etti. Rum medyası, Fatih sondaj gemisi ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisinin ardından Yavuz'un da bölgeye ulaşmasını, 'kuşatma' ve 'Ada etrafında Türk üçgeni' yorumuyla verdi. Gemilerin ada etrafındaki konumlarının gösterildiği haritayla desteklenen haberlerde gemilerin 9 İHA, savaş gemisi ve denizaltılarla korunduğu ifade edildi. 

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