Revize deprem nedir? Revize deprem ve ilksel deprem ne anlama geliyor?

Revize deprem ve ilksel deprem nedir? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da 26 Eylül'de saat 13:59'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde artçılar yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı verilerde bazı depremlerin yanında ilksel bazılarında revize yazıyor. Revize deprem ve ilksel deprem ne anlama geliyor? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

REVİZE DEPREM NEDİR?

Revize deprem ise, değerlendirmesi yapıldıktan sonra daha net olarak hesaplanmış sonuç demektir.

REVİZE NE DEMEK?

Revize, yeniden ele alma, gözden geçirme işi anlamına geliyor. Düzeltmek, yenilemek anlamında revize etmek sözünde kullanılıyor.

İLKSEL DEPREM NEDİR?

Deprem bilgilerinin belirlenmesi ve dağıtımı aşamasını oluşturan Değerlendirme işlemleri Ön Değerlendirme (Hızlı/İlksel Çözüm) ve Ayrıntılı Değerlendirme (Derleme) olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Depremin oluşunu izleyen ilk yarım saat içerisinde depremin yeri, büyüklüğü ve odak bileşenlerine ilişkin bilgilerin belirlendiği ve çeşitli yayım araçları (SMS, Fax, email, Web, Sesli Yanıt ve Telsiz) kullanılarak dağıtımının yapıldığı işlemler Hızlı Çözüm kapsamında yer alır.

Derleme aşamasında Hızlı Çözümleri yapılan ve gözden kaçan tüm depremler ayrıntılı olarak irdelenir ve son çözümlerine kavuşturulur. Derleme sonucunda ulaşılan bilgiler son parametrik bilgilerdir ve bir daha değiştirilmemek üzere deprem kataloglarına işlenir.

Arşivleme işlemi Sürekli Sayısal Verinin arşivlenmesi, Deprem Bazında Sayısal Verilerin arşivlenmesi ve Derleme Sonuçlarının arşivlenmesi (Deprem Kataloğu) biçiminde gerçekleştirilir. SAC formatına dönüştürülen Sürekli Veri EW ve WIN sistem dönüşümlü belleklerinden bir saatlik bölümler halide kesilerek Ön Depolama Birimine (ÖDB) aktarılır ve yedekleme amacı ile bir saatlik dosyalar halinde sıkıştırılır.

İnternet üzerinden erişim sağlamak üzere ham verinin bir kopyası ve yedek olmak üzere sıkıştırılmış verinin bir kopyası Ana Depolama Birimine akatarılır. Deprem Bazındaki Sayısal Veriler İlksel Çözümün hemen arkasından Ana Depolama Birimine otomatik olarak gönderilir. Derleme aşamasında depremlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlar derleme yazılımı atacılığı ile Katalog dosyasına otomatik olarak eklenir.