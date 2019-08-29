Projesi kabul edildi! Sivas'ta bir ilk oldu

Sivas'ta yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Nezahat Mazman, 7 yıl önce maddi imkansızlıklar nedeniyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEP) Kadın Girişimci Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Hibe Desteği Programına başvurdu. Girişimcilik kursunda iş fikri olarak önce lokanta ve ev yemekleri üzerine bir iş yeri açmayı planlayan Mazman, daha sonra kentin yöresel lezzetlerinden olan Sivas Köftesi yaparak para kazanmak istedi. Kurstan mezun olan Mazman aldığı hibe desteği ile Eskikale Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta açtığı iş yerinde başta Sivas Köftesi olmak üzere ızgara çeşitleri satarak evinin geçimini sağlıyor. Nezahat Usta'ya eşi Alparslan Mazman da yardım ediyor.

'ERKEK İŞİNİ KADININ YAPMASI ÇOK ZOR'

Maddi sıkıntılar nedeniyle girişimcilik kursuna başvurduğunu söyleyen Mazman, "Bu iş yerini destekli açmamın sebebi budur. İşsizliktir. Çok şükür rabbim rızkımızı veriyor. 7 yıldır da buranın ekmeğini yiyoruz. Kadınlar girişimcilik kurslarından her şey yapabilirler ama bir erkek işini kadının yapması çok zor. Ben de çok zorlanıyorum. Kursa gittiğimde bana iş fikri sundular. Bende iş fikri olarak önce lokanta ve ev yemekleri olarak düşündüm. Daha sonra düşündüm ve 'Sivas'ta bir kadın köfteci yoktur' dedim. Bu fikir sonrası 'neden ben olmayayım' dedim ve karar verip işyerimi açtım. Destek aldım ve işime başladım" dedi.

'KADIN ELİNDEN KÖFTE YEMEKTEN ÇOK MEMNUNLAR'

Müşterilerinin kadın elinden Sivas Köftesi yemekten memnun olduklarını belirten Mazman, "Sivas Köftesi'nin özelliği sadece et ve tuz olmasıdır. Başka hiçbir katkı maddesi olmadan yapılır. Benim müşterilerimin hepsi memnun. Bir kadın elinden köfte yemekten çok memnunlar. Temiz olmasını istiyorlar. Kadın eli değdiği için temiz ve titiz olunduğunu düşünüyorlar. Onun için yoğun bir istek var. Dükkanda da ailecek çalışıyoruz. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Eti ben pişiriyorum. Ayrıca kızım garsonluk yapıyor. Aile lokantası gibi oldu, hep beraber çalışıyoruz. Ama usta benim" diye konuştu.

Nezahat Usta'nın daimi müşterileri ise ilk defa Sivas'ta bir kadın köfteci gördüklerini ve ızgara çeşitlerine kadın eli değdiğinde daha lezzetli olduğunu söyledi.