Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Poşetten bulaşma olsa vaka sayısı onlarca kat artardı

Koronavirüse dair merak edilenleri cevaplayan Mehmet Ceyhan, virüsün bulaşı hakkında tecrübelerini paylaştı: “Bu virüsün yüzde 90 bulaşma yolu karşılıklı damlacık yoluyla. Yani iki insan 1.5 metreden yakın konuşurken çıkan damlacıkla bulaşıyor. Poşetten, elbiseden bulaşsaydı bugün vaka sayısı onlarca kat fazla olurdu.”

AVM’LER BÜYÜK RİSK



Tedbirlerin kaldırılmasında en büyük tehlikenin AVM’lerde olduğunu belirten Ceyhan, “AVM’lerin tam kapasiteli açılması büyük risk. Virüs kapalı yerde kalıyor. Mağazaların camı yok. AVM içindeki klimalar dolaşımı sürekli taşıyor. Biz bunu Diamond Princess gemisinde gördük. Damlacık 1.5 metreye gider diyoruz ama havalandırma çok daha uzak mesafeye götürüyor” dedi.

İLK İSTANBUL NORMALLEŞECEK



‘Tatile gidebilecek miyiz?’ sorusuna cevap veren Ceyhan, “Şehirler arası dolaşımın açılmasına bağlı. Bulunduğunuz ilde ya da gideceğiniz ilde salgının belli oranda kontrol altına alınmış olması gerekir. Ben kuralların ilk İstanbul’da kaldırılacağını düşünüyorum. Çünkü ilk kontrol noktasına İstanbul ulaştı. Yazlığı olanlar belki gidebilecek ama otellere herkes gidemeyecek. Bize en çok turist Rusya’dan geliyor. Ama orası da Amerika’ya yaklaştı. Ülkelerin durumuna da bakılacak.”