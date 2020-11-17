Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan Kovid-19 tavsiyesi: Adaçayı-ebegümeci gargarası yapın

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Kovid-19’u önlemek için adaçayı ve ebegümeci karışımıyla elde edilen gargaranın günde 3 kez kullanılmasını önererek şunları söyledi: “Her gün taze hazırlayın. Arada birkaç yudum için. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur. ayrıca adaçayı, lavanta, karabaş, kekik, okaliptüs gibi uçucu yağları koklayın. Ben 7-8 aydır bunu yapıyorum.”