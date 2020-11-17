  • $7,6974
  • 9,1487
  • 467.594
  • 1292.99
  • Haberler
  • Güncel
  • Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan Kovid-19 tavsiyesi: Adaçayı-ebegümeci gargarası yapın
17 Kasım 2020 Salı 01:55 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan Kovid-19 tavsiyesi: Adaçayı-ebegümeci gargarası yapın

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan Kovid-19 tavsiyesi: Adaçayı-ebegümeci gargarası yapın

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Kovid-19'u önlemek için adaçayı ve ebegümeci karışımlı gargaranın kullanılmasını tavsiye etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Kovid-19’u önlemek için adaçayı ve ebegümeci karışımıyla elde edilen gargaranın günde 3 kez kullanılmasını önererek şunları söyledi: “Her gün taze hazırlayın. Arada birkaç yudum için. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur. ayrıca adaçayı, lavanta, karabaş, kekik, okaliptüs gibi uçucu yağları koklayın. Ben 7-8 aydır bunu yapıyorum.”   

<p> Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti

Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'e veda

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çanakkale Köprüsü'nde ''kedi yolu'' yapımına başlandı

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'deki çadır kenti ziyaret etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.