Polis Özel Harekat olmak için gerekenler 2020! Polis Özel Harekat kimdir, görevleri nelerdir?

Polis Özel Harekat olmak için gerekenler 2020 merak ediliyor. Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan sınırına 1000 özel harekat polisinin sevk edildiğini açıkladı. Polis Özel Harekat kimdir, Polis Özel Harekat olmak için neler gerekli? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. PÖH alımları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

POLİS ÖZEL HAREKAT NEDİR?

Polis Özel Harekat Başkanlığı, Polis Özel Harekat ya da bilinen kısa adıyla PÖH, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir özel harekat birimidir.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ GÖREVLERİ

Meskun mahal ve kırsal alanda, tüm iklim ve coğrafik şartlar altında günün her saatinde yüksek riskli operasyonları yapma kabiliyetine sahip özel eğitim almış, en modern silah, teçhizat ve araçlarla donatılmış personelden oluşan; unsur, tim, grup ve birlik düzeninde faaliyetlerini icra edern birimimizin görevi:

Terör örgütlerinin gerçekleştirdiği silahlı eylemler ile eylemleri yapan teröristleri etkisiz hale getirmek,

Kaçırılan uçak, gemi, tren v.b. her türlü ulaşım araçlarıan kurtarma operasyonları yapmak, faillerini etkisiz hale getirmek,

Rehin alınmış şahısları kurtarma operasyonları yapmak,

Genel güvenliği tehdit eden silahlı ve tehlikeli şahısları yakalamak, etkisiz hale getirmek,

Devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak,

İç karışıklık, terör veya savaş gibi sebeplerle güvenlik riskinin yüksek olduğu ülkelerdeki temsilciliklerimizin ve diplomatlarımızın korumasını yapmak,

Devletin hayati çıkarlarına yönelik risk ve tehditler ile mücadele etmek,

Devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü kayıtsız ve şartsız korumaktır.

POLİS ÖZEL HAREKAT OLMAK İÇİN GEREKENLER

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; sabıka ve sicil kaydı temiz olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,