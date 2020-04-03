Periyodik tablo nedir? Periyodik tablo özellikleri nelerdir?

Periyodik tablo özellikleri merak edilmeye başladı. Uzaktan eğitim sisteminde işlenen ders konuları öğrenciler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Periyodik tablo; dilimizde periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendiriliyor. Periyodik tablo nedir? sorusunun yanıtı ile ilgili detaylar haberimizde…

PERİYODİK TABLO NEDİR?

Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Bu tablo bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına (buna proton sayısı da denir) göre bir sıralanışıdır.

Periyodik cetvelin babası olarak bilinen Dimitri Mendeleyev, Rus Kimya Topluluğu'na resmi periyodik cetveli sunarak uzun yıllardır üzerinde çalışılan tabloyu resmiyete kavuşturur. Bilinen tüm elementler, artan atom numaralarına göre sıralanarak bir liste oluşturulur. Liste, benzer özelliğe sahip elementler bir araya gelecek şekilde düzenlenir. 1869 yılında Mendeleyev'in o dönemde bilinen tüm elementleri atom kütlelerinin büyüklüğüne göre sıralayarak oluşturduğu bu listeye periyodik cetvel veya periyodik tablo denir.

PERİYODİK TABLO ÖZELLİKLERİ

Periyodik tablo soldan sağa doğru 1A grubundan başlar ve 8A grubuna kadar sıralanır. Bu sıralama elementlerin metal, ametal, yarı metal olma durumuna göredir.

-1A grubu Alkali Metallerdir.

-2A grubu Toprak Alkali Metallerdir.

-3A grubu Toprak Metalleridir.

-7A grubu Halojenlerdir.

-8A grubu Soygazlardır.

-B grubu ise geçiş metalleridir.

Periyodik cetvelde yukarıdan aşağı doğru inildikçe;

-Atom numarası ve metalik özellik artar.

-Elektron sayısı artar ancak ametallik özellik azalır.

-Atop çapı büyür ve kütle numarası artar.

Periyodik Tablo üzerinde soldan sağa doğru gidildikçe;

-Atom numarası ve kütle numarası artar.

-Elektron sayısı artar ancak metalik özellik azalır.

-Atom çapı büyür ve kütle numarası artar.