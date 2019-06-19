PKK'lı teröristlerin ininde bulunan SA-14 MANPADS'in özelliği ne?

TM Dijital Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan (MANPADS) atılan SA-14 portatif füze bulunduğunu açıkladı.

SA-14 MANPADS NE ANLAMA GELİYOR?

9K34 Strela-3 ismiyle tanınan SA-14, Sovyet yapımı bir taşınabilir hava savunma sistemidir. Silah, 9K32 Strela-2'nin zayıf performansı nedeniyle geliştirilmiştir ve 1974 yılında hizmete girmiştir.

SA-14'te kullanılan füze 9M36-1, ortalama maksimum 410 m/s süpersonik bir hıza sahip. 3 ila 4,1 kilometre yüksekliğe kadar hedefleri vurabilir. Yeni kızılötesi arayıcı karada ve suda alçak irtifa hedeflerine karşı artırılmış bir performansa sahiptir.

9K34 Strela-3 Rusya tarafından, Angola, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Küba, Çek Cumhuriyeti, El Salvador, Finlandiya, Gürcistan, Almanya, Macaristan, Hindistan, Irak, Ürdün, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Nikaragua, Kuzey Kore, Peru, Polonya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Güney Afrika, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna ve Özbekistan'a ihraç edildi.