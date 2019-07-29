Pangolin pulu nedir? merak edilemye başladı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı’nda, 8 milyon 500 bin lira değerinde nesli tükenmekte olan Pangolin ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi. Operasyon anı da kameraya yansıdı. Pangolin pulu nedir? Pangolin pulu ne işe yarar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

PANGOLİN NEDİR?

Gagalı memelilerin, memeliler içerisindeki tür olarak gösterilir. Pangolinlerin yarısı Afrika ve yarısı da Asya’da olan 8 türü bulunuyor. Gerçek pullarla kaplı yaşayan tek memeli olarak yaşamını sürdürüyor. Pangolinlerin pulları, insan cildi ve tırnağını da oluşturan keratin proteininden oluşmuştur. Fakat, arka kenarları jilet keskinliğine sahip olduğu için pangoline sarılmak hiç doğru bir yöntem olmayacaktır. Pangolinlerin, tünel kazmak ve karınca yemek için eşelemekte kullandığı çok keskin pençeleri vardır. Korktuklarında arka bezlerinden kokarcanınkine benzer kötü kokulu, bir asit salgılarlar. Her ne kadar kedilere karınca yiyenlerden daha yakın akraba olsalar da büyük ihtimalle evde beslenmeyecek bir yapıya sahipler.

PANGOLİN PULU NE İŞE YARAR?

Kimyasal olarak pangolin pulu ile tırnak yemenin bir farkı yok, ancak yine de et ve kanıyla beraber pullarının da tedavi edici özellikleri olduğu düşünülüyor. Pangolin fetüsleri bile tüketiliyor. Bu talep, pangolin kaçakçılığını cezbedici bir iş hâline geliyor. Pangolinin pulları bazı geleneksel ilaçların içerisinde bulunması yasa dışı pangolin ticaretine olan bu yüksek talebi artırıyor.

PANGOLİN PULLARININ FİYATI NE KADAR?

Çin medyası, karaborsada pulların kilosunun fiyatının 700 dolara kadar çıkabildiğini aktarıyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) pangolinleri dünya üzerinde en çok ticareti yapılan vahşi memeli olarak tanımlıyor. Son on sene içerisinde bir milyonun üzerinde hayvanın kaçak av pazarında öldürüldüğü düşünülüyor.