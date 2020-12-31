Osmanlı padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışması 31 Aralık Perşembe günü yılbaşı özel programı ile izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile Atv ekranlarında yayınlanan programın yılbaşı özel programında Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu. Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışan konuklar izleyicileri eğlendirmeyi başardı. İşte yarışmada sorulan sorulardan bir tanesi...

OSMANLI PADİŞAHLARI HAKKINDAKİ HANGİ BİLGİ YANLIŞTIR?

A: II. Ahmed, I. Ahmed'in torunudur



B: II: Mahmud, I. Mahmud'un torunudur

C: II. Mehmed, I. Mehmed'in torunudur

D: II. Selim, I. Selim'in torunudur

Doğru cevap: B II: Mahmud, I. Mahmud'un torunudur