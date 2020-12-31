31 Aralık 2020 Perşembe 23:46 | Son Güncelleme:
Osmanlı padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır?
Osmanlı padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır? Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Burak Kut, Emel Müftüoğlu ve Serdar Ortaç'ın konuk olduğu Milyoner'de Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışıldı. Her bölüm olduğu gibi bu bölüm de çıkan soruların cevapları ekran başındakiler tarafından merak edildi. İşte Milyoner'in dikkat çeken sorusu...
Osmanlı padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışması 31 Aralık Perşembe günü yılbaşı özel programı ile izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile Atv ekranlarında yayınlanan programın yılbaşı özel programında Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu. Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışan konuklar izleyicileri eğlendirmeyi başardı. İşte yarışmada sorulan sorulardan bir tanesi...
OSMANLI PADİŞAHLARI HAKKINDAKİ HANGİ BİLGİ YANLIŞTIR?
A: II. Ahmed, I. Ahmed'in torunudur
B: II: Mahmud, I. Mahmud'un torunudur
C: II. Mehmed, I. Mehmed'in torunudur
D: II. Selim, I. Selim'in torunudur