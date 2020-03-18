Nikah daireleri kapatıldı mı? Nikah işlemleri iptal edildi mi?

Nikah daireleri kapatıldı mı? sorusunun yanıtı evlilik hazırlığı içerisinde olan binlerce çift tarafından merak ediliyor. Corona virüs vakasına karşı alınan önlemler dahilinde düğün salonları kapatıldı. Düğün organizasyonları iptal edildi. Düğün yapmayan ancak nikah yapacak olan çiftler ise nikah işlemlerinin devam edip etmediğini öğrenmek istiyor. Detaylar haberimizde..

NİKAH DAİRELERİ KAPATILDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede faaliyetleri durdurulan yerler içerisinde nikah salonları yer almadı. Bu nedenle ilçe belediyelerinin yürüttüğü nikah ve nikah işlemleri devam ediyor. Ancak, yine kalabalığın oluşmaması adına bazı belediyeler nikah işlemini sadece çift ve şahitler huzurunda kıyacaklarını duyurdu. Ayrıca bazı belediyeler de yeni nikah başvurusu almadıklarını da açıkladı.

Nikah işlemleri ile ilgili bir kısıtlama olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

İŞTE KAPATILAN İŞLETMELER

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklandı.