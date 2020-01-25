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  3. Navigasyon'un eş anlamlısı olan kelime hangisidir? Milyoner sorusu ve cevabı!

Navigasyon'un eş anlamlısı olan kelime hangisidir? Milyoner sorusu ve cevabı!

Navigasyon'un eş anlamlısı olan kelime hangisidir" Milyoner sorusu ve cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Navigasyon'un eş anlamlısı olan kelime hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Navigasyon'un eş anlamlısı olan kelime hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 25 Ocak Cumartesi günü çıkan soru…

Navigasyon'un eş anlamlısı olan kelime hangisidir?

A:  Bakgit

B: Yolbul

C: Bulgit

D: Arabul

Doğru cevap: B Yolbul

 


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