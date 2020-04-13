Mucize ilaç işe yaradı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 6 üniversitenin rektör, dekan ve başhekimleriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Koca bu görüşmenin ardından bu kez 81 İl Sağlık Müdürüyle bir başka toplantı yaptı. İlk toplantıya İstanbul, Hacettepe, Cerrahpaşa, Ankara, Gazi ve İnönü üniversitelerinin rektörleri, tıp fakültesi dekanları ve hastane başhekimleri katıldı.

ENTÜBE DE AZALIYOR

Koca, taramaların artışıyla birlikte vaka sayısının arttığını ifade etti. Artışın ciddi bir oranda olmadığının altını çizen Bakan Koca, “Esas olarak Türkiye’nin diğer ülkelerden farklılığı olarak gördüğümüz; yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta, entübe artış hızı son dönemde düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli” dedi.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Favipiravir’i Çin daha çok entübe olan hastalar için kullanırken, bizim erken dönemde kullanmamızın faydalı olabileceğini görüyoruz. Onun da özellikle yoğun bakıma geçişi düşürdüğünü, ama esas yoğun bakım döneminde bizim personelimizin, çalışanlarımızın yoğun bakım pratiğinin de bunda önemli bir katkısının olduğunu görüyoruz. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın, yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz.” Sosyal medyada da paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, tedavi tablosunda yoğun bakım ve entübeye alınan hasta sayısının ilk kez azalma gösterdiğini ifade etti.

‘TEDAVİDE GÜÇLÜYÜZ’

3 BİN 446 HASTA KORONAYI YENDİ



Türkiye’de dün 35 bin 720 test yapıldı. 4 bin 789 Kovid-19 tanısı konuldu. Toplam test 376 bin 100’e, vaka 56 bin 956’ya ulaştı. 97 hasta vefat ederken 481 hasta ise iyileşti. Toplam vefat sayısı 1198, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1665, toplam entübe hasta sayısı 978, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 446 oldu. Bakan Koca, Twitter’dan “Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele evde kalarak kazanılır” mesajını vedi.