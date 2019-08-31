Son zamanlarda gündem konusu olan mitokondri nakli hakkında internet üzerinden araştırmaları yapılıyor. Mitokondri nakli nedir? Mitokondri nakli tüp bebek tedavisi nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen aileler tıpta yaşanan gelişmeler sayesinde son yıllarda başarılı yöntemlerle bebek sahibi olabiliyorlar. Bu bağlamda yaşı ileri olan kadınlarda oosit kalitesini iyileştirmek için yeni yöntemler geliştirildi. Mitokondri nakline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MİTOKONDRİ NAKLİ NEDİR?

Mitokondri nakli önce kök hücrede mitokondri izole etmeyi başaran bir işlemdir. Yani vücuttaki yaşlanmayan hücreler alınarak kadının yumurtalarına naklediliyor. Mitokondri nakli için öncelikle kapalı ameliyat yöntemi ile 5 milimetrelik doku alınıyor ve ardından özel bir işlemle bu dokudan öncü hücreler ayrıştırılıyor. Önce hücrelerin en önemli özelliği ise DNA hasarını onarabiliyor olmaları.

MİTOKONDRİ NAKLİ NASIL YAPILIR?

Mitokondri nakli konusunda bilgi veren PROF. Dr. Oktay, “Elde edilen mitokontriler, baba adayından alınan spermle birlikte yaşlanan, dolasıyla kalitesi bozulan yumurtanın içine enjekte edilerek yerleştiriliyor. Böylece yumurtanın kendi kendini yenilemesi, yaşlanmanın geriye çevrilmesi sağlanıyor. Gençleşen yumurtalardan gelişen embriyolar daha kaliteli oluyor. Gebelik şansı hayli yükseliyor. Bu işleme ‘augment’ yani destekleme diyoruz” ifadelerini kullandı. Şu an için bu yöntemin menopoza giren kadınlarda bir umut olmadığını belirten Oktay, uzun vadede bu yöntemin faydalı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Bir sonraki adımda önce hücrelerinin laboratuvar ortamında çoğaltıldığını belirten Oktay, daha sonra da bu hücrelerin yeniden yumurtalığın içine verildiğini ve yeni yumurtalar elde edildiğini ifade etti.

MİTOKONDRİ NAKLİ TÜP BEBEK TEDAVİSİ NEDİR?

Yumurtaların kalitesinin azalması, yumurta olgunlaşması sırasında ağırlıklı olarak mayoz hataları ile ilişkili yaşlanma ile birlikte de artan kromozom anöploidi oranından kaynaklanmaktadır. Ancak yeni uygulanmaya konan yumurta gelişiminde mitokondrinin rolü ile de; oosit, yani yumurta olgunlaşma süreci, oksidatif fosforilasyon (OXPHOS) yoluyla mitokondri tarafından sağlanan enerji gerektiren nükleer, sitoplazmik ve epigenetik değişikliklerin bir kombinasyonu uygulanarak yumurta kalitesi iyileştirilebilmektedir.