Milli Piyango Büyük İkramiye sonuçları açıklandı! İşte 2020 Milli Piyango sonuçları tam liste

Çeyrek, Yarım ya da Tam Milli Piyango bileti alana vatandaşlar tam listeyi öğrenmek için aramalar yapmaya başladı. Tüm Türkiye'nin gözü 31 Aralık Salı akşamı gerçekleştirilen 2020 Milli Piyango sonuçları şanslı rakamlarındaydı. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tam liste aramasını yapıyor. Heyecanla beklenen Milli Piyango Büyük İkramiye sonuçları açıklandı! İşte 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2020 Milli Piyango sonuçları : 1, 3, 5, 8, 4, 9, 0