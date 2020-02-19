Millet Kütüphanesi açıldı mı? Millet Kütüphanesi nerede, nasıl girilir?

Millet Kütüphanesi nerede, nasıl girilir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi'nin resmi açılışı için geri sayım başladı. Millet Kütüphanesi ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'nun, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, inşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği kütüphanenin inşa çalışmaları öncesinde Türkiye'nin önde gelen kültür insanları, sahaflar, kütüphane yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, dezavantajlı gruplar ve aileleriyle çalıştaylar yapıldı.

MİLLET KÜTÜPHANESİ AÇILIŞI NE ZAMAN?

Millet Kütüphanesi açılışı 20 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Millet Kütüphanesi, yarın Başkan Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in ve yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla açılacak. Açılışta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türk Dünyası Topluluğu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’ndan 220 sanatçı sahneye çıkacak.

MİLLET KÜTÜPHANESİ NEREDE?

125 bin metrekare kapalı alana sahip Millet Kütüphanesi, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin arazisinde yer alıyor.

MİLLET KÜTÜPHANESİ'NE NASIL GİRİLİR?

Kütüphaneyi kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-Devlet üzerinden üye olabilecek, yeni kimlik kartlarıyla giriş yapabilecek. Eski kimlik sahipleri ise kütüphaneye, kapıda alacakları geçici kart ile girebilecek. Yabancı uyruklular ise pasaportları karşılığında verilecek geçici giriş kartlarıyla kütüphane hizmetlerinden faydalanabilecek.