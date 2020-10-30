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30 Ekim 2020 Cuma 10:24 | Son Güncelleme:

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz kimdir? Berna Yılmaz kaç yaşında?

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz kimdir" Berna Yılmaz kaç yaşında"

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstleneb Mesut Yılmazi 1975 yılında Berna Hanım ile tanışmış, 1976 yılında evlenmiştir. Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz kimdir?

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstleneb Mesut Yılmazi 1975 yılında Berna Hanım ile tanışmış, 1976 yılında evlenmiştir. Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz kimdir?

BERNA YILMAZ KİMDİR?

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz 1953 doğumludur.

1975 yılında Berna Hanım ile tanışan ve 1976 yılında evlenen Mesut Yılmaz'ın bu evlilikten Yavuz (d.1979-ö.2017) ve Hasan (d.1987) adlarında iki çocuğu oldu.

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