Melisa canına kıydı... Sorumlu baba mı Yoongi mi?

Genç kızın intihardan önce babasıyla tartıştığı öğrenildi. Daha önce sosyal medyaya babasından baskı gördüğünü yazan Buse Melisa K.’nın son tweeti “Tetiği çektim” oldu.

DEHŞET MESAJLARI

Babasının intihar etsin diye eve urgan getirdiğini iddia eden genç kızın dehşete düşüren mesajları şöyle: “Babamın beni öldürmeyeceğini biliyorum, bunu yapmaz. Bana o kadar çok ‘kendini öldür, başıma gelmiş en kötü şeysin’ veya ‘al silahı sık kafana bir gün ağlar sonra hayatıma devam ederim’ dedi ki artık bunu yapmalıymışım gibi hissediyorum.”

“Babam beni intihara teşvik etmek için eve halat almış odaya koymuş. Bu ne diyorum; ‘İntihar etmek istiyorsan diye aldım’ diyor.”

Olayın ardından ‘intihara sürükleme’ suçlamasıyla gözaltına alınan baba Özay K. (49) serbest bırakıldı.

İNTİHARDA KORE POP ŞÜPHESİ

Buse Melisa’nın babasını suçladığı sosyal medya paylaşımlarının sonunda seslendiği “Yoongi” akıllara Güney Kore pop müziğinin dünyaca ünlü grubu BTS’nin solisti “Suga” adını kullanan Min Yoongi’yi getirdi. Buse Melisa’nın birkaç paylaşımda seslendiği Yoongi’nin 15 yaşındayken intihara kalkıştığı biliniyor. Son bir yıl içinde ünlü Kore pop gruplarının 4 solisti de evlerinde ölü olarak bulununca dikkatler Kore popuna çevrilmişti.

