Masterchef Batuhan kimdir, kaç yaşında? Masterchef Batuhan'ın eski hali şaşırttı!

Masterchef'te kıyasıya mücadele devam ediyor. Masterchef Batuhan kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. Masterchef'in ilk sekizine giren isimler arasında yer alan Batuhan ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Masterchef'te bireysel dokunulmazlık ev eleme potasından ilk çıkma gibi başarıları bulunan Batuhan hakkında merak edilenler haberimizde..

MASTERCHEF BATUHAN BAYIR KİMDİR?

Batuhan Bayır, 22 yaşında. Masterchef Batuhan, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Batuhan Bayır'ın mesleği ise aşçılık.

Türkiye'de birçok şefle çalışıp ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazanan Batuhan Bayır, şimdilerde Alancha Restorantta Executive Cheflik yapıyor.

Batuhan, İzmir'de 6 ay çalıştığı Diplome De Cuisine eğitimi sonrası Atelier Kemal Demirasal'da çalışarak Alancha restaurantını açtı.

Küçük yaşta mesleğe atılan Batuhan'ın eski hali de görenleri şaşırttı.

Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.

Masterchef Batuhan, ilk sekize girmeyi başaran isimler arasında yer alıyor. Batuhan 29 Kasım Cuma günü yayınlanacak eleme oyununda Masterchef'e devam etmek bütüm hünerlerini sergileyecek.