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  3. Mardin'de “Yıldırım-8 Savur” Operasyonu başlatıldı
01 Eylül 2020 Salı 09:12 | Son Güncelleme:

Mardin'de “Yıldırım-8 Savur” Operasyonu başlatıldı

Mardin'de “Yıldırım-8 Savur” Operasyonu başlatıldı
IHA

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığınca Mardin'de “Yıldırım-8 Savur” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.831 personel görev alıyor.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin’de “YILDIRIM-8 SAVUR” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Mardin-Diyarbakır-Batman İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan ( bin 831) personel [(122) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı
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