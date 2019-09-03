Kolit hastalığı nedir? Sertap Erener'in hastalığı kolitin belirtileri nelerdir?

Kolit hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Sertab Erener, uzun yıllar kolit hastalığı ile mücadele ettiğini ve kalın bağırsağının alındığını, ince bağırsağıyla yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Erener'in açıklamaları ardından kolit hastalığı merak edildi. Kolit hastalığı nedir? Kolit hastalığı belirtileri nelerdir? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

KOLİT HASTALIĞI NEDİR?

Kolit kalın bağırsak olarak bilinen kolonu etkileyen bir hastalıktır. İltihaplanma olarak adlandırılan kolit, kalın bağırsakta tahriş ve şişmeye neden olarak buradaki iç astarda ülser denen yaralara yol açar. Kolit yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve sürekli kontrol altında tutulması gereken bir hastalıktık.

KOLİT HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Karın ağrısı veya kramp

Şişkinlik

Kansızlık

İştahsızlık ve kilo kaybı

İshal veya kabızlık

Dışkıda kan

Ateş ve titreme

Kusma

Makatta akıntı

Cilt döküntüleri

Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk

Gözde kızarıklık ve yanma hissi

Eklem ağrıları ve eklemlerde şişme

KOLİT NEDENLERİ NELERDİR?

Kolitin birçok nedeni bulunmaktadır. Kolit çeşidine göre nedenleri de farklılık göstermektedir. Birçok kolit çeşidinin nedeni bağırsakların yani kolonun virüs, zararlı bakteri veya parazitler tarafından iltihaplanmasıdır. Campylobacter, Shigella, E. Coli, Yersinia, Salmonella kolite neden olan en yaygın bakterilerdir. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları da kolite neden olmaktadır. Kalın bağırsakta azalan kan akımı veya alerjik reaksiyonlar da kolite yol açabilir. Dünyada kolite neden olan en yaygın parazit enfeksiyonu Entamoeba Histolytica parazitidir. Enfekte su içmekle bulaşır ve kişiden kişiye rahatlıkla geçebilir.

Tüketilen besinler ve stres kolit rahatsızlığına neden olmaz ancak şikayetlerin alevlenmesini tetikleyebilir.