Kobani (Ayn el Arab) nerede, hangi ülkede? Kobani nedir?

Kobani olayları kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verilmesinin ardından Kobani nerede sorusu aranmaya başlandı. Türkiye'nin Şanlıurfa, Suruç ilçesinin güneyinde yer alan Kobani'nin önceki ismi Ayn el Arab olarak geçmektedir.

KOBANİ NEREDE?

Kobani veya Ayn el-Arab Suriye'de bir kent. Türkiye'nin Şanlıurfa, Suruç ilçesinin güneyinde yer alır. 54.681 nüfusa sahiptir.

Kobani adı company (şirket) sözcüğünden gelir; 1911 yılında Bağdat Demiryolu'nu yapan Deutsche Bank şirketine gönderme yapılmaktadır.

KOBANİ NEDİR?

Osmanlı Devleti 170 köyün dahil olduğu bölgeye Osmanlıca "Arappınar" adını vermişti. İstasyonun etrafındaki şehir daha sonra büyüdü. O tarihlerde demiryolunun bugün sınırın böldüğü diğer bölgenin adına da Mürşitpınar adı verildi. Suriye Hükûmeti 1980'lerde Araplaştırma politikaları gereğince Osmanlıca'daki Arappınar adını çevirerek عين العرب (Ayn-el Arab) adını vermiştir.

KOBANİ OLAYLARINDA 82 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Eski HDP'li milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gör, Ayla Akat Aka, Emine Ayna, Beyza Üstün ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alınan isimler arasında. MYK üyeleri Alp Altınörs, Altan Tan, Gülfer Kaya da gözaltına alındı.