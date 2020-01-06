Kasım Süleymani kimdir? Kasım Süleymani neden öldü? İşte hayatı..

Kasım Süleymani kimdir? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Bağdat'ta Amerikan güçlerince düzenlenen saldırıda öldürüldü. Kasım Süleymani’ nin ölümü, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Kasım Süleymani kimdir, neden öldürüldü? merak ediliyor. İşte hayatı..

KASIM SÜLEYMANİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

ABD’nin 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından Afganistan ve Irak operasyonlarını müteakip İran’da adını en sık duyuran kişilerden biri Kasım Süleymani olmuştu. Öyle ki onun adı muhafazakâr kanatta zaman zaman, 2021 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için dahi geçiyordu.

Süleymani, 11 Mart 1957’de İran’ın güneydoğu eyaleti Kirman’ın Afganistan sınırına yakın dağlık bir bölgesinde, aşiret yapılarının hâkim olduğu Rabord Köyü'nde doğdu. 1979’daki İran Devrimi'nin ardından Devrim Muhafızları adına yürütülen çalışmalara katıldı. 2003’te ABD’nin Irak’ı işgalinde önce bölgede ABD karşısında mücadele veren İranlı gruplara liderlik etmesi sonrasında Suriye’de de benzer yapılarda yer alması başta ABD olmak üzere batılı kamuonun dikkatlerini üzerinde topluyordu.

İsrail-Lübnan arasında yaşanan çatışmalar döneminde de dünya kamuoyu Süleymani’nin adını sıkça duyuyordu. Dolayısıyla Süleymani, Ortadoğu’da İran’ın resmi olmayan gücü olarak tanımlanıyordu. Son olarak da Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği'ne baskın emrini Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin verdiği belirtiliyordu. ABD’nin Pazar günkü bombardımanında en yakınındaki ismin öldürülmesi Süleymani’ye mesaj olarak yorumlanmıştı.

Zira Süleymani'ye en yakın isimlerden 45. Bölük komutanı Ebu Ali Hazali’nin hedef alınmasının ona direkt mesaj olduğu değerlendirilmişti. Öte yandan baskından hemen önce, Tahran ve Bağdat arasındaki sivil yolcu uçağı trafiğinde artış kaydedildiği ve bir günde 10 iran yolcu uçağının Irak’a iniş yaptığı iddia edildi. Büyükelçiği basan grupların da duvarlara ‘(Kasım) Süleymani liderim’ ibaresini yazdığı ifade ediliyordu.