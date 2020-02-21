Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1273
  • 6,6203
  • 323.372
  • 116833
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. KAPLAN Füzeleri Suriye sınırına sevk edildi

KAPLAN Füzeleri Suriye sınırına sevk edildi

KAPLAN Füzeleri Suriye sınırına sevk edildi

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait K+ Silah Sistemi, TRG-300 KAPLAN Füzeleri ve Mühimmat İkmal Aracı, Suriye sınırına sevk edildi.

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait K+ Silah Sistemi, TRG-300 KAPLAN Füzeleri ve Mühimmat İkmal Aracı, Suriye sınırına sevk edildi. K+ Silah Sistemi’nden ateşlenen TRG-300 KAPLAN Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 – 120 km menzildeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili ateş gücü yaratmaktadır. 300mm çapındaki KAPLAN Füzesi, Tahrip + Çelik Bilyeli Harp Başlığı’na sahiptir.

Uygun Hedefler

• Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedefler
• Topçu ve Hava Savunma Sistemleri
• Radar Mevzileri
• Toplanma Bölgeleri
• Lojistik Tesisler
• Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri
• Yüksek Öncelikli Diğer Hedefler

Sistem Özellikleri

• Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği
• 7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım
• Atışa Hazır
• Yüksek Doğruluk
• Düşük İstenmeyen Etki
• Uzun Menzilli Hassas Vuruş Yeteneği
• Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler


Cem Yılmaz açıkladı: Serenay ile evlendik!
'Bahar rolü hasta etti'
10 yıl sonra bir arada
Tuvana'nın saygı problemi var!
Acun Ilıcalı dede oluyor!

İdlib’de rejim unsurları böyle vuruluyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ebeveynler çocuğa nasıl destek olabilir?

21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu