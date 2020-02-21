KAPLAN Füzeleri Suriye sınırına sevk edildi

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait K+ Silah Sistemi, TRG-300 KAPLAN Füzeleri ve Mühimmat İkmal Aracı, Suriye sınırına sevk edildi. K+ Silah Sistemi’nden ateşlenen TRG-300 KAPLAN Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 – 120 km menzildeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili ateş gücü yaratmaktadır. 300mm çapındaki KAPLAN Füzesi, Tahrip + Çelik Bilyeli Harp Başlığı’na sahiptir.

Uygun Hedefler

• Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedefler

• Topçu ve Hava Savunma Sistemleri

• Radar Mevzileri

• Toplanma Bölgeleri

• Lojistik Tesisler

• Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

• Yüksek Öncelikli Diğer Hedefler

Sistem Özellikleri

• Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği

• 7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım

• Atışa Hazır

• Yüksek Doğruluk

• Düşük İstenmeyen Etki

• Uzun Menzilli Hassas Vuruş Yeteneği

• Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler