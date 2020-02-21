KAPLAN Füzeleri Suriye sınırına sevk edildi
Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait K+ Silah Sistemi, TRG-300 KAPLAN Füzeleri ve Mühimmat İkmal Aracı, Suriye sınırına sevk edildi.
Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait K+ Silah Sistemi, TRG-300 KAPLAN Füzeleri ve Mühimmat İkmal Aracı, Suriye sınırına sevk edildi. K+ Silah Sistemi’nden ateşlenen TRG-300 KAPLAN Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 – 120 km menzildeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili ateş gücü yaratmaktadır. 300mm çapındaki KAPLAN Füzesi, Tahrip + Çelik Bilyeli Harp Başlığı’na sahiptir.
Uygun Hedefler
• Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedefler
• Topçu ve Hava Savunma Sistemleri
• Radar Mevzileri
• Toplanma Bölgeleri
• Lojistik Tesisler
• Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri
• Yüksek Öncelikli Diğer Hedefler
Sistem Özellikleri
• Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği
• 7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım
• Atışa Hazır
• Yüksek Doğruluk
• Düşük İstenmeyen Etki
• Uzun Menzilli Hassas Vuruş Yeteneği
• Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler