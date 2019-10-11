Kamışlı nerede, hangi bölgede yer alıyor? Suriye Kamışlı haritası..

Kamışlı nerede? sorusu hızlı bir şekilde aranıyor. Nusaybin'de çok sayıda Türk basın mensubunun kaldığı otelin restoranına, Suriye'nin Kamışlı tarafından keskin nişancı ateşi açıldı. Restoranın camları kırılırken şarapnel parçaları duvarlara saplandı. Açılan ilk ateş sonrası iki gazeteci hafif olarak yaralandı.

Haberi görenler Kamışlı nerede? diye merak edenler için Suriye Kamışlı haritası haberimizde..

KAMIŞLI NEREDE?

Kamışlı, Suriye'nin kuzey doğusunda, Hasiçi'nin merkezi olan kenttir. Öte yandan, Hasiçi'nin en büyük kentidir. Suriye'nin kuzeydoğusunda, Türkiye sınırına yakın bir şehir olan Kamışlı'nın nüfusu 232 bin 258'dir. Nusaybin ve Irak sınırına komşu olan Kamışlı, son senelerde bulunan petrol vesilesiyle hızla gelişmiştir.

Kamışlı, her sene Aralık ayında büyük bir yılbaşı geçit töreni ve her yılın mart ayında büyük bir kalabalık tarafından Nevruz festivalini kutlaması ile nam salmıştır. Kamışlı ekonomisi tarihsel bakımdan petrol sanayisi üzerine kurulmuş olsa da, Kamışlı kenti sürdürdüğü tarım alanında önemli gelir kalemlerini içinde barındırır.

Şehir, başlangıçta 'kamış evi' anlamını taşıyan zalin Bet denilen Asuri / Süryani yaşadığı küçük bir köy oldu. Geçerli adı 'kamış' Türkçe 'kamış' anlamına bunun bir Türkleşmiş biçimidir.

Nüfusunun büyük bir bölümünü Süryanilerin ve Kürtlerin oluşturduğu şehir 1926'da Toros Demiryolu çalışmaları esnasında Nusaybin'den ayrılarak kuruldu.

Kamışlı, 90'lı ve 2000'li senelerde küçük bir köy görünümünü andırıyordu. 2011'de Suriye iç Savaşı'nın başlamasının ardından, Kamışlı petrol ihracatını da etkileyerek çökmesine yol açmasından uzun bir zaman sonra 2012 yılında Kamışlı'da yeniden petrol bulunarak ihraç edilmeye başlandı. Bölgede tekrardan petrolün bulunmasının ardından Kamışlı'nın geliri sürekli ve hızla yükseldi ve şehir bir ticaret, alışveriş ve turizm kenti konumuna geldi. Kamışlı, Hasiçi'den sonra en yüksek nüfusuna sahip kenttir.

2004'te Kamışlı Olayı burada yaşanmıştır. 2004'te bir futbol karşılaşmasında kargaşa çıkmış ve bu kargaşa Kürt-Arap çatışmasına dönüşmüştür. Sonunda 50 civarında kişi hayatını kaybederken Kamışlı'da maddi hasar oluşmuştur. Bu olayda en az 30 Kürt öldürülmüş ve olay 'Kamışlı Katliamı' olarak adlandırılmıştır.

2016 yılındaki Kamışlı Muharebesi burada yaşanmıştır.

Kamışlı Suriye'de 10 büyük kentlerden biridir. Kamışlı Suriye'nin önemli ikinci büyük nüfusunu barındıran Kürt nüfusun çoğunlukta bölgedir. Hıristiyanlar ve Araplar ile beraber biraz karışık kozmopolit bir kenttir. Şehrin Hıristiyanlar başta Asuri / Süryani ve Ermeniler oluşmaktadır ve kent Suriye'de bir Hıristiyan başkenti olarak bilinir. Kent, Süryani / Asuri mülteciler tarafından kuruldu. Bugün kentte Süryaniler, Kürtler, Ermeniler ve Araplar yaşamaktadır.

Kamışlı'nın güneyinde sıcak ve kurak yazları, kuzey bölgelerinde ise karasal iklimin soğuk ve kar yağışlı kışları, görülebilir. Kamışlı'nın güneyi genellikle çöl ve düzlüklerden oluştuğu için sıcak iklim hâkimdir, kuzeyi de dağlık olduğu için Karasal iklim hâkimdir.

Kamışlı'nın iklim koşulları, kuzeydeki topografik ve dağlık yapısı nedeniyle, ilde bitki örtüsü olarak bozkır ve orman bulunur. Kentin kuzeyindeki dağlık bölgede söğüt, kavak ve meşe ağaçları yer alır. güneyinde de çoğunlukla çöl ağaçları olan hurma ve Palmiye ağaçları vardır.

Kamışlı'nın ekonomisini tarım, alışveriş ve petrol ihracatı oluşturmaktadır. Arap ve Mezopotamya kültürü İslam dini ve geleneksel Arap ve Kürt kültürü etrafında biçimlenen Kamışlı çeşitlilikler içinde yüksek bir kozmopolit toplum ve canlı bir kültürü barındırır. İslam etkisi Arap ve Kürt kültürünün mimari, giyim, müzik, mutfak ve yaşam tarzında görülebilmektedir.