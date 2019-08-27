Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8311
  • 6,4751
  • 285.637
  • 97101.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İzmir'de şoke eden olay! Molotofkokteyliyle saldırdılar

İzmir'de şoke eden olay! Molotofkokteyliyle saldırdılar

İzmir'de şoke eden olay! Molotofkokteyliyle saldırdılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde molotofkokteyli atılan bir evde ufak çaplı yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde bir eve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

Evin dışında bulunan merdivene isabet eden molotofkokteyli sebebiyle çıkan ufak çaplı yangın, mahalle sakinlerince söndürüldü.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Makyaja ihtiyaç duymuyorum'
Dünyanın en yakışıklıları listesinde 3 Türk
'Aleyna bazen saçmalıyor, Şeyma için üzülüyorum'
Demet'i çabuk unuttu! O ünlüyle yakınlaştı
Öykü Karayel'den 'Emine Bulut' tepkisi

Ayrılığa İyi Geliyor! Serotonin ve Dopamin Yükseltici Gıdalar Nelerdir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bamya tohumunun faydaları nelerdir?

Dünya Kupası'nda Forma giyecek NBA yıldızları