İstanbul deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri

İstanbul'da deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul'da 26 Eylül'de saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. Birçok ilde okullar tatil edilirken, bazı ilçelerdeki binalar tahliye edildi. Depremi hisseden vatandaşlar İstanbul'daki depremlerin devam edip etmediğini araştırıyor. 28 Eylül İstanbul'da deprem mi oldu mu? diye merak edenler için Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri sizlerle..

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak Kandilli Rasathanesi'nden takip edilebiliyor. İstanbul Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana gelen depremin ardından artçılar bugün de devam ediyor. Bugün geceden sabah saatlerine kadar Marmara Denizi Silivri açıklarında 28 artçı meydana geldi.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Dünyanın en büyük doğal afetleri arasında yer alan depremlerden sonra aynı bölgede artçı depremler meydana gelir. Artçı deprem ana depremden sonra gelen hafif depremdir. Artçı sarsıntılar ana depremin oluştuğu merkezde gerçekleşir fakat daha düşüktür. Artçı deprem ana deprem sonrası 2 ila 3 ay devam edebilmektedir. Küçük sarsıntılar şeklinde olan deprem giderek şiddetini daha da kaybederek seyrekleşir.

ARTÇI DEPREM NEDEN OLUR?

Ana şok sonrası yerkürede değişen katman şekilleri, depremle birlikte hareket eder ve sürtünmeler devam eder, bundan ötürü artçı depremler de şiddeti düşük şekilde hissedilir.

Ana depreme göre daha küçük deprem olan artçı depremleri hafif sarsıntılar olsa da başka yerdeki fayların büyük sarsıntılar oluşturmasına neden olur.