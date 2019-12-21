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  3. İstanbul Havalimanı'nda kritik operasyon! 3 polis tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda kritik operasyon! 3 polis tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda kritik operasyon! 3 polis tutuklandı

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 polis tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında;  İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, aralarında polis memurlarının da bulunduğu şüphelilerin,  illegal olarak havalimanında yolcu giriş-çıkış kaydı yaptırıldığı ve transit geçiş noktalarından yabancı uyruklu kişilerin sivil polis aracına bindirilerek ülkeye giriş yaptırıldığı belirlendi.

SİVİL POLİS ARACINI KULLANDILAR

Yapılan incelemede yabancı uyruklu kişilerin  kendi ülkelerinden başka ülkelere İstanbul aktarmalı biletler alarak Sabiha Gökçen Havalimanına geldikleri, burada aktarma yapacakları uçaklara binmeyerek havalimanı transit uçuş bölümünden daha önceden anlaştıkları polis memurları Aziz K. ve Seyfi D. tarafından alınarak herhangi bir pasaport kontrolüne girmeden sivil polis aracı ile yurda sokulduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan polis memurları gözaltına alındı. Şüpheli polislerin son 1 ayda 23 yabancı uyruklu kişiyi aynı yöntemle Türkiye'ye soktuğu belirlendi.

İKİNCİ OPERASYON

Çalışmaların devamında İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasında görevli polis memuru Çağrı K.'in de bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportları sistem üzerinden hayali olmak üzere giriş kaydını yaptığı, sonrasında girişi yapılan bu pasaportların üzerindeki resimlerin değiştirilerek başka kişilere sahte olarak düzenlendiği belirlendi. Sahte pasaport düzenlenen kişilerin de çeşitli Avrupa ülkelerine çıkışlarının yapıldığı tespit edildi. 

TUTUKLANDILAR

Her iki soruşturmayla ilgili Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmalarda polis Memurları Aziz K. (49), Seyfi D. (37) ve Çağrı K. (30) ile giriş kaydı yapılacak pasaportları temin ettiği belirlenen Ersin A. (32) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen polis memurları tutuklanırken Ersin A. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

(DHA)


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