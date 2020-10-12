Instagram hikayeye bakanlar neden gözükmüyor? Instagram çöktü mü?

Facebook tarafından satın alınan ve geliştirilmeye devam adan Instagram storye bakanları görememe problemi ile gündeme geldi. Twitter üzerinden kısa sürede gündem olan Instagram çöktü hashtagi üzerinden kullanıcılar problemlerini dile getirdi.



INSTAGRAM HİKAYEYE BAKANLAR NEDEN GÖZÜKMÜYOR?

Instagram’da yaşanan hikayeye bakanları görememem sorununun dünya genelinde yaşandığı kullanıcılar tarafından bildirildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Story bölümünde yaşanan problemin sebebi bilinmiyor.