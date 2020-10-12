12 Ekim 2020 Pazartesi 23:32 | Son Güncelleme:
Instagram hikayeye bakanlar neden gözükmüyor? Instagram çöktü mü?
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram hikayeye bakanları görememe sorunu ile gündeme göldi. Gün içerisinde pek çok kişi tarafından kullanılan hikaye (Instagram story) bölümünde yaşanan problem Twitter üzerinden yeniden gündeme geldi. Instagram hikayeye bakanları görme özelliği kapatıldı mı? Instagram çöktü mü, ne oldu?
Facebook tarafından satın alınan ve geliştirilmeye devam adan Instagram storye bakanları görememe problemi ile gündeme geldi. Twitter üzerinden kısa sürede gündem olan Instagram çöktü hashtagi üzerinden kullanıcılar problemlerini dile getirdi.
INSTAGRAM HİKAYEYE BAKANLAR NEDEN GÖZÜKMÜYOR?
Instagram’da yaşanan hikayeye bakanları görememem sorununun dünya genelinde yaşandığı kullanıcılar tarafından bildirildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Story bölümünde yaşanan problemin sebebi bilinmiyor.