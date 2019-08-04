Hava savunma sistemi daha da önem kazandı 

OSMAN NURİ CERİT

Soğuk savaş dönemimde Rusya ile ABD arasında yaşanan Nükleer silahlanma yarışına son veren ve 8 Aralık 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması sona erdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan resmen çekildiğini açıkladı. Benzer bir hamle Rusya tarafında da geldi. Anlaşmanın sonlanması ile birlikte iki ülkenin yeniden silah yarışına girmesinden endişe ediliyor.

STRATEJİK KONUM

Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye de bu yarıştan olumsuz etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin başlatmış olduğu hava savunma sistemi atağı, bu anlaşmanın ortadan kalkmasından sonra daha da önem kazandı. Rusya ve ABD’nin anlaşmadan çekildiğini açıklaması üzerine silahlanma yarışının yeninde başlamasından endişe ediliyor. Türkiye ve Avrupa, nükleer tehditleri yakından hissedecek.

YERLİ FÜZE GİRİŞİMİ HIZLANIR

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’ler başta olmak üzere kendisinin geliştirdiği, Hisar -A, Hisar-O ve Hisar-U sistemleri de önem kazandı. Saldırılara yerli ve milli çalışmalar hız kazanacak.

Yeni anlaşmaya Çin de katılsın

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’na (INF) alternatif olarak yeni bir anlaşma hazırlanması ve buna Rusya’nın yanı sıra Çin’in de dahil olması gerektiğini söyledi. Trump, Rusya ve Çin’le konuyu konuştuğunu ve iki ülkenin de “çok çok istekli” olduğunu söyledi.