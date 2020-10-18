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18 Ekim 2020 Pazar 09:38 | Son Güncelleme:

Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamalarında bulundu.

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