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Nafakaya vicdan kriteri!

Nafakaya vicdan kriteri!

Kanser hastası kocasına bakmayan ve boşanan kadının yoksulluk nafakası talebi reddedildi. Yargıtay’ın emsal kararında “Hasta kocasına bakmayan kadın nafaka hakkını kaybeder” denildi.

HİLAL YILDIRIM 

İstanbul’da yaşayan ve Sanem B. ile 8 yıldır evli olan Adem B., beyin kanseri teşhisi sonucu ameliyat oldu. Ameliyat sonrası hastalığının ilerlemesi nedeniyle bakıma muhtaç hale geldi. Adem B., eşinin kendisine bakmaması üzerine geçtiğimiz aylarda Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Adem B., eşinin kendisine bakmadığını, bakıcı parasını evde kalmamak için almadığını, kendisine iş bulduğunu iddia etti. Eşinin kardeşlerini arayarak ‘Hasta kardeşinizi alın götürün’ dediğini anlattı. Sanem B. ise eşinin hastalığı sürecinde sürekli hakaret ve küfre maruz kaldığını, kendisine şiddet uygulamaya çalıştığını ifade etti. 

İKİ TARAF EŞİT KUSURLU 

Çiftin boşanmasına karar veren hakim, evlilikte de Sanem B.’yi davranışları nedeniyle kusurlu buldu. Kadının hem yoksulluk nafakası ve tazminat taleplerini reddetti hem de Adem B.’ye 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Kararı temyize götüren kadın, ret kararıyla karşılaşınca Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne başvurdu. Daire, her iki tarafı da eşit kusurlu buldu, tazminat kararını kaldırdı. Yargıtay kararda Sanem B.’nin hasta olan eşine bakmadığı için nafaka alamayacağına hükmetti.

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