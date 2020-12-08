Hasan Murat Mercan kimdir? Hasan Murat Mercan kaç yaşında, hangi görevde?

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, halen Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Hasan Murat Mercan getirildi. 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak doğumlu Hasan Murat Mercan, 17 Kasım 2017 tarihinde Tokyo Büyükelçisi olarak atanmıştı.

HASAN MURAT MERCAN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. ABD'de Florida Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayarak Cleveland State ve Bilkent Üniversiteleri'nde öğretim üyeliği yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu üyeliğinde bulundu. 22. Dönem ve 23. Dönem Eskişehir Milletvekili'dir. 22. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenterler Birliği Türk Delegasyonu başkanlığını yürüttü. 23. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlığını yürütmüştür.

3 Şubat 2012 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yardımcılığına atanıp 5 Eylül 2014 tarihinde Bakan yardımcılığı görevinden istifa etmiştir.

Dünya Enerji Konseyi Türk Millî Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştır. 17 Kasım 2017 tarihinde Tokyo Büyükelçisi olarak atandı.

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