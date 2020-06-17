Haftanin nerede, nereye bağlı? İşte Haftanin haritası

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kaplan Operasyonu Haftanin'de başladı. Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de!" açıklamasında bulundu. Vatandaşlar Haftanin nerede, nereye bağlı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Haftanin'in haritası haberimizde...

HAFTANİN NEREDE?

Haftanin, Irak'ın kuzey kesiminde yer alıyor. Kandil Dağlarını uzantısı olarak bilinen bir bölge olan Haftanin, Şırnak ilimize yakın bir konumda yer alıyor. Haftanin aynı zamanda Terör örgütü PKK'nın kamplarından biri olarak da bilinen Haftanin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok şehrinin sınırları içerisinde yer alıyor. Terör örgütünün Zap, Avaşin, Matina, Gara gibi kampları da bu il sınırları içindedir.

BAKAN AKAR OPERASYONU SEVK VE İDARE EDİYOR

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti.

Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı, Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150’den fazla hedef vuruldu.