Hafta sonu yasağında 7 saat alışveriş izni

Vakaların ve can kayıpların tırmanmasıyla Kabine toplantısında kısıtlamaların kapsamı genişletildi. İçişleri Bakanlığı da tedbirleri içeren 2 yeni genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Alınan kararlara göre hafta içi her gün saat 21:00 ila sabah 05:00 arasında uygulanacak genel sokağa çıkma sınırlaması dün başladı. Kısıtlamalar hafta sonları cuma akşamı 21:00’den pazartesi sabahı saat 05:00’e kadar kesintisiz devam edecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşımayı kullanamayacak.

MARKET, BAKKAL SERBEST



Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç, vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için araç kullanmamak şartıyla evlerine en yakın yerlerden alışveriş yapabilecek. Fırınlar açık olacak. Lokanta ve restoranlar 10.00-20.00 arasında sadece paket servis yapabilecek.

ÖNLEMLERİN SONUCUNU 2-3 HAFTADA GÖRÜRÜZ



PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ: “Tedbirler insan hareketliliğini ciddi azaltacaktır. Hafta içi ve hafta sonu yasakları günlük pozitif, ölüm ve ağır hasta sayısında etkili olacak.”

PROF. DR. ATEŞ KARA: “Şu anda alınan kararların oldukça etkili olmasını bekliyoruz. Alarm veren yoğun bakımlarda ideal rakam %50-60 arasında olması.”

PROF. DR. RECEP ÖZTÜRK: “Tedbirlere uyarsak 2-3 hafta sonra etkisini gösterecek. Bu kış özveri gerekiyor. Maskeyi, mesafeyi yaşam tarzı haline getirmeliyiz.”

11 ARALIK’TA AŞILAMA BAŞLIYOR



Aşı takvimine ilişkin Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti: “Aşıyla ilgili olarak, aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Bununla ilgili yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı. Aralıkta en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon, ocakta 20 milyon, şubatta 10 milyon temin etmiş olacağız. Özelikle Pfizer’in aşısıyla ilgili bize temin edebilecekleri bütün aşıyı alma şeklinde bir yaklaşımımız oldu. Aşılama 11 Aralık’ta başlayacak. Sağlık çalışanlarımız, riskli kişiler öncelikli olacak. Belki hizmet sektöründen, belki bir şekilde vatandaşımızla temas içerisinde olan kişiler olabilir.”

TAKVİM İÇİN STRATEJİ



“Strateji Aşı Bilim Kurulu’nun hazırlayacağı takvime göre planlanacak. Biz vatandaşımız için özellikle güvendiğimiz ve etkinliğini bildiğimiz aşıyı daha çok tercih etmek zorundayız. Bunu bilebilecek, bu konuyla ilgili yaklaşımı ve bilgilendirmeyi yapabilecek olan da Bilim Kurulumuz. Yerli aşının Faz-1’i 14-15 Aralık’ta bitmiş olacak. Her şey normal seyrederse, nisanda Faz-3 ve yaygın kullanımına geçebiliriz.”

3615 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU 135 AVM’YE PARA CEZASI



İçişleri Bakanlığı’nca 4 gün boyunca 80 bin 637 kişilik personelin görev aldığı denetimlerde, maske kuralı ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 615 kişi hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Tedbirlere uyulmayan 586 toplu ulaşım aracına yönelik idari para cezası uygulandı. Tedbirlere uymayan 135 AVM’ye yönelik para cezası uygulanırken, 18 AVM yönetimi hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.