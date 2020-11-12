Formula 1 canlı yayını ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Formula 1 heyecanına saatler kaldı. Tam 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Formula 1 tutkusu İstanbulPark'ta yaşanacak. F1 pilotlarının soluksuz mücadelesinin yaşanacağı Formula 1 İstanbul ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Formula 1 canlı nereden izlenir? Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

FORMULA 1 CANLI NEREDEN İZLENİR?

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, S Sport'tan şifresiz yayımlanacak.

S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan da aktarılacak.

Bu sezonki sürücüler arasında daha önce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in İstanbul ayağında mücadele etti.

Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.

Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geçmiş yıllarda test pilotluğu yapsalar da İstanbul'daki Formula 1 yarışında yer almadı.

FORMULA 1 YAYIN AKIŞI

1. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 11.00

2. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 15.00

3. Antrenman Turları 14 Kasım Cumartesi: 12.00

Sıralama Turları 14 Kasım Cumartesi: 15.00

Yarış 15 Kasım Pazar: 13.10